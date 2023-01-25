Сильное землетрясение произошло на Сахалине

Ученые Сахалинского филиала Геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение на территории Сахалина. Его магнитуда составила 4,4 балла по шкале Рихтера.

Как пишет ТАСС, эпицентр был в Смирныховском районе, недалеко от села Пильво. Толчки начались на глубине около 10 километров. Местные жители ощутили землетрясение. Сообщается, что в селе Онор качались люстры, дребезжали стекла и колыхались небольшие предметы.