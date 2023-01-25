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49 минут назад

Сильное землетрясение произошло на Сахалине

РИА "ФедералПресс"

Ученые Сахалинского филиала Геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение на территории Сахалина. Его магнитуда составила 4,4 балла по шкале Рихтера.

Сильное землетрясение произошло на Сахалине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет ТАСС, эпицентр был в Смирныховском районе, недалеко от села Пильво. Толчки начались на глубине около 10 километров. Местные жители ощутили землетрясение. Сообщается, что в селе Онор качались люстры, дребезжали стекла и колыхались небольшие предметы.

Ранее сообщалось о том, что из-за метели самолет из Владивостока не смог сесть на Сахалине. Борт вернулся в аэропорт вылета.

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