Силовики РФ пресекли финансирование терактов СБУ на Херсонщине

Российские силовые ведомства пресекли канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые планировали совершение терактов на территории Херсонской области. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ в регионе.

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«Российским силовикам стало известно, что спецслужбы Украины активно используют <…> агентуру для организации терактов и схронов с оружием, средствами поражения и взрывчатыми веществами на территории Херсонской области», — заявил источник в силовых ведомствах, слова которого приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что финансирование поступало от западных стран через банки Евросоюза.