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1 час назад

Силовики РФ пресекли финансирование терактов СБУ на Херсонщине

Ura.Ruиещё 1

Российские силовые ведомства пресекли канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые планировали совершение терактов на территории Херсонской области. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ в регионе.

Силовики РФ пресекли финансирование терактов СБУ на Херсонщине
Фото: ТАССТАСС

«Российским силовикам стало известно, что спецслужбы Украины активно используют <…> агентуру для организации терактов и схронов с оружием, средствами поражения и взрывчатыми веществами на территории Херсонской области», — заявил источник в силовых ведомствах, слова которого приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что финансирование поступало от западных стран через банки Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский лично подтвердил причастность страны к совершению террористических актов. Среди таковых он обозначил и теракт на Крымском мосту, совершенный 8 октября. Причастность Евросоюза к спонсорству терроризма ранее заподозрил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав США и ЕС пособниками государств-террористов.

Происшествия,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,СБУ,Госдума,ЕС,
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