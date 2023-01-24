Вандал получил срок за повреждение фонарей на Львином мосту в Петербурге

Жителя Петербурга Марселя Вильямовича Ромеро Тамайо приговорили к восьми месяцам колонии за повреждение фонарей на Львином мосту через канал Грибоедова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

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По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 26 июня 2022 года. Нетрезвый мужчина повредил торшеры. Как уточняет «Фонтанка», это произошло из-за того, что вандал повис на проводе между фонарями.

Ущерб от его действий составил 159 тысяч рублей. Спустя четыре месяца светильники починили и вернули на место.