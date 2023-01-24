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48 минут назад

Цюрихский музей сообщил о пропаже двух картин XVII века

ТАСС

Цюрихский художественный музей Кунстхаус, являющийся одним из крупнейших в Швейцарии, обратился в полицию в связи с пропажей двух картин мастеров XVII века. Живописные работы исчезли после отправки их на реставрацию в связи со случившимся в августе прошлого года пожаром, и не исключена их кража, сообщил музей во вторник.

Цюрихский музей сообщил о пропаже двух картин XVII века
Фото: WikipediaWikipedia

"С начала 2023 года две из более 700 работ, которые Кунстхаус после пожара, произошедшего в ночь со 2 на 3 августа, отправил на очистку и реставрацию, не были найдены, - сообщил музей. - Поскольку нельзя исключить кражу, 13 января Кунстхаус подал жалобу в полицию".

Речь идет о картинах фламандца Роберта ван ден Хёке (1622-1668) "Солдаты в лагере" (середина XVII века) и голландца Дирка де Брея (1635-1694) "Нарцисс и другие цветы в стеклянной вазе" (1673 год). Обе работы написаны на дубовой доске, они имеют небольшой формат и являются собственностью частных лиц.

Кунстхаус внес пропажу в международный реестр утерянных произведений искусства и оказывает помощь полиции в расследовании. Одновременно с этим он проводит и собственное расследование.

Как заявила директор музея Анн Демейстер, "из поколения в поколение коллекционеры доверяли Кунстхаусу свои сокровища". Сейчас почти три четверти имеющихся в музее картин либо переданы ему частными лицами, либо подарены. "Мы потрясены тем, что несмотря на строгие меры безопасности, работы все еще не удалось найти", - сказала директор. Музей, заверила она, извлечет уроки из "этого досадного инцидента". Кунстхаус создал с этой целью рабочую группу. Представители музея "находятся в тесном контакте с пострадавшими".

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