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1 час назад

Женщина избила чужого ребенка в лифте в Нижнем Новгороде

Москва24иещё 5

Полиция разыскивает женщину, напавшую на ребенка в лифте многоэтажки в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости.

Женщина избила чужого ребенка в лифте в Нижнем Новгороде
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Ранее об инциденте писали местные СМИ и телеграм-каналы. По Сети начало распространяться видео с камеры наблюдения в лифте, где женщина внезапно набросилась на вошедшего ребенка, стала кричать на него, дергать за капюшон и бить по лицу. После этого она вышвырнула его в открывшиеся двери.

Позже в полицию с заявлением обратилась мать ребенка. Она сообщила, что неизвестная в лифте ударила ее сына. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливаются обстоятельства и личность женщины, применившей силу к несовершеннолетнему. Также организована доследственная проверка.

Недавно саратовская полиция начала проверку записи с камер видеонаблюдения, на которой посетительница продуктового магазина плюнула в ребенка, а затем вступила в драку с сопровождающей его женщиной. Также в объектив уставленной при выходе из магазина камеры попал момент, когда злоумышленница со всей силы толкает другую женщину. В результате пострадавшая падает на землю.

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