Женщина избила чужого ребенка в лифте в Нижнем Новгороде

Полиция разыскивает женщину, напавшую на ребенка в лифте многоэтажки в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Ранее об инциденте писали местные СМИ и телеграм-каналы. По Сети начало распространяться видео с камеры наблюдения в лифте, где женщина внезапно набросилась на вошедшего ребенка, стала кричать на него, дергать за капюшон и бить по лицу. После этого она вышвырнула его в открывшиеся двери.

Позже в полицию с заявлением обратилась мать ребенка. Она сообщила, что неизвестная в лифте ударила ее сына. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливаются обстоятельства и личность женщины, применившей силу к несовершеннолетнему. Также организована доследственная проверка.