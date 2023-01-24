Появились подробности взрыва автомобиля в Бердянске

Украинские спецслужбы стоят за взрывом автомобиля предпринимательницы Валентины Мамай, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишут РИА «Новости».
Владимир Рогов пояснил, что Мамай возглавляет местную общественную организацию защитников животных.
По его словам, взрыв был очень мощным.
По предварительной информации, уточнил Рогов, «случившиеся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы».
Политик отметил, что информация о пострадавших уточняется.
Ранее Рогов рассказал, что в Бердянске взорвалась машина местного бизнесмена