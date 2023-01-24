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24 минуты назад

Появились подробности взрыва автомобиля в Бердянске

Илья Родин

Украинские спецслужбы стоят за взрывом автомобиля предпринимательницы Валентины Мамай, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишут РИА «Новости».

Появились подробности взрыва автомобиля в Бердянске
Фото: телеграм-канал "O!NEWS"телеграм-канал "O!NEWS"

Владимир Рогов пояснил, что Мамай возглавляет местную общественную организацию защитников животных.

Автомобиль предпринимательницы взорвали в Бердянске

По его словам, взрыв был очень мощным.

По предварительной информации, уточнил Рогов, «случившиеся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы».

Политик отметил, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее Рогов рассказал, что в Бердянске взорвалась машина местного бизнесмена

Происшествия,Владимир Рогов,
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