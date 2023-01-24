В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
53 минуты назад

Суд отклонил иск москвички об «околдованном экстрасенсами отце»

Елена Прошина

Останкинский суд Москвы отклонил иск жительницы Москвы, утверждавшей, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Суд отклонил иск москвички об «околдованном экстрасенсами отце»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, изначально мужчина намеревался отдать квартиру дочери, но на этапе регистрации договора передумал и отозвал его. Затем он и вовсе продал жилье. Дочь мужчины обратилась в суд, заявив, что отец «не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, поскольку длительное время находится под негативным экстрасенсорным воздействием».

Дело рассматривали почти полгода. За это время суд внимательно изучил документы, сопровождающие сделку. По итогам было принято решение отклонить иск москвички. В решении суда говорится, что «представленная женщиной диагностика ответчика, сделанная экстрасенсами по его фотографиям, не является достаточным основанием для удовлетворения требования».

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители