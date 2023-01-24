Суд отклонил иск москвички об «околдованном экстрасенсами отце»

Останкинский суд Москвы отклонил иск жительницы Москвы, утверждавшей, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.
По данным агентства, изначально мужчина намеревался отдать квартиру дочери, но на этапе регистрации договора передумал и отозвал его. Затем он и вовсе продал жилье. Дочь мужчины обратилась в суд, заявив, что отец «не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, поскольку длительное время находится под негативным экстрасенсорным воздействием».
Дело рассматривали почти полгода. За это время суд внимательно изучил документы, сопровождающие сделку. По итогам было принято решение отклонить иск москвички. В решении суда говорится, что «представленная женщиной диагностика ответчика, сделанная экстрасенсами по его фотографиям, не является достаточным основанием для удовлетворения требования».