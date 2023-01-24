Суд отклонил иск москвички об «околдованном экстрасенсами отце»

Останкинский суд Москвы отклонил иск жительницы Москвы, утверждавшей, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

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По данным агентства, изначально мужчина намеревался отдать квартиру дочери, но на этапе регистрации договора передумал и отозвал его. Затем он и вовсе продал жилье. Дочь мужчины обратилась в суд, заявив, что отец «не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, поскольку длительное время находится под негативным экстрасенсорным воздействием».