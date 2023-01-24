Двух россиян пришлось спасать от прилива на Бали

«В общей сложности семь спасателей были отправлены на пляж Нунггалан, чтобы спасти иностранцев. Процесс эвакуации проходил в экстремальных условиях – до россиян можно было добраться только вплавь, а затем через тропу на краю обрыва», – добавил Басарнас Геде Дармада.