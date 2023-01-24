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59 минут назад

Двух россиян пришлось спасать от прилива на Бали

Елена Прошина

Глава балийского офиса национальной спасательной службы Индонезии Басарнас Геде Дармада сообщил об успешной эвакуации двух россиян, которые забрались на пляже индонезийского острова Бали забрались на скалу, чтобы спастись от прилива. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету.

Двух россиян пришлось спасать от прилива на Бали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По информации, полученной денпасарским поисково-спасательным управлением, инцидент произошел около 21.00 по местному времени (16.00 мск). Мы получили информацию спустя два часа от друга потерпевших, который запросил помощь в эвакуации», – сообщил он.

Согласно имеющимся данным, россияне забрались на крутую скалу спасаясь от сильного прилива, который застал их на пляже Нунггалан.

«В общей сложности семь спасателей были отправлены на пляж Нунггалан, чтобы спасти иностранцев. Процесс эвакуации проходил в экстремальных условиях – до россиян можно было добраться только вплавь, а затем через тропу на краю обрыва», – добавил Басарнас Геде Дармада.

Ранее туристка из Сибири впала в кому на Бали.

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