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19 минут назад

Вся семья заживо сгорела при пожаре в российском частном жилом доме

Lenta.ruиещё 2

В Якутии в селе Майя Мегино-Кангаласского района при пожаре заживо сгорела целая семья. Об этом сообщает региональное управление МЧС на своей странице во «ВКонтакте».

Вся семья заживо сгорела при пожаре в российском частном жилом доме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным МЧС, на месте пожара по улице Энергетиков нашли фрагменты тел мужчины, женщины и ребенка, их личности сейчас устанавливаются. Тушение возгорание было осложнено низкой температурой воздуха и обрушением кровли здания.

Дом, где распространился огонь, оказался поврежден по всей площади. Чтобы выяснить причину случившегося, на месте работают следователи. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.

Ранее женщина трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Детям было 2 года, 4 года и 6 лет. Спасатели вытащили детей из горящего дома, но спасти их жизни не удалось.

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