Вся семья заживо сгорела при пожаре в российском частном жилом доме

В Якутии в селе Майя Мегино-Кангаласского района при пожаре заживо сгорела целая семья. Об этом сообщает региональное управление МЧС на своей странице во «ВКонтакте».

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По данным МЧС, на месте пожара по улице Энергетиков нашли фрагменты тел мужчины, женщины и ребенка, их личности сейчас устанавливаются. Тушение возгорание было осложнено низкой температурой воздуха и обрушением кровли здания.

Дом, где распространился огонь, оказался поврежден по всей площади. Чтобы выяснить причину случившегося, на месте работают следователи. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.