Назван лидер по числу преступлений среди регионов в 2022 году

Москва оказалась лидером среди регионов с наибольшим числом преступлений в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой информационно-аналитический портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

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Так, в Москве за минувший год было совершено 138 180 преступлений. Второе место занимает Краснодарский край, в котором насчитали 77 125 нарушений закона. Третье место занимает Московская область — 74 054 преступления. Замыкают пятерку лидеров антирейтинга Санкт-Петербург (62 971) и Челябинская область (62 844).

В статистике преступлений экономической направленности лидерство расположилось в аналогичной последовательности. В Москве выявили 10 709 подобных нарушений закона, в Краснодарском крае — 4530, а в Подмосковье — 3697.

Отмечается, что в столице сотрудники правоохранительных органов выявили 34 705 преступников, в Московской области — 37 046, в Краснодарском крае — 28 825.