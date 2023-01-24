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35 минут назад

Жителя Архангельская осудили за поджог дома и гибель трех человек

ТАСС

Архангельский областной суд во вторник приговорил к 16 годам колонии строгого режима 42-летнего жителя Архангельска, которого признали виновным в поджоге дома и гибели трех человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Россиянина осудили за поджог дома и гибель трех человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Архангельским областным судом 42-летний житель Архангельска признан виновным в убийстве трех лиц общеопасным способом и уничтожении чужого имущества путем поджога, то есть в преступлениях, предусмотренных п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. За содеянное осужденному по совокупности преступлений окончательно назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что обвиняемый ночью 14 ноября 2021 года, находясь в алкогольном опьянении, разыскивал сожительницу. Ошибочно полагая, что она с детьми находится в квартире многоквартирного жилого деревянного дома по улице Михаила Новова в Архангельске, решил напугать ее, развел в подъезде огонь и покинул место преступления. В квартире в то время находились другие незнакомые ему люди.

В результате возник пожар, в результате которого три человека погибли, сгорели четыре квартиры.

С виновного в пользу потерпевших взыскали 2,1 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба и 3 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

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