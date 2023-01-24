Россиянина осудили за поджог дома и гибель трех человек

Архангельский областной суд во вторник приговорил к 16 годам колонии строгого режима 42-летнего жителя Архангельска , которого признали виновным в поджоге дома и гибели трех человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области .

"Архангельским областным судом 42-летний житель Архангельска признан виновным в убийстве трех лиц общеопасным способом и уничтожении чужого имущества путем поджога, то есть в преступлениях, предусмотренных п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. За содеянное осужденному по совокупности преступлений окончательно назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что обвиняемый ночью 14 ноября 2021 года, находясь в алкогольном опьянении, разыскивал сожительницу. Ошибочно полагая, что она с детьми находится в квартире многоквартирного жилого деревянного дома по улице Михаила Новова в Архангельске, решил напугать ее, развел в подъезде огонь и покинул место преступления. В квартире в то время находились другие незнакомые ему люди.