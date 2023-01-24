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19 минут назад

ФСБ сообщила о разгроме ячейке "Хизб-ут-Тахрир" в Крыму

Газета.Ruиещё 3

ФСБ сообщила о разгроме ячейки «Хизб-ут-Тахрир» в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

ФСБ сообщила о разгроме ячейке "Хизб-ут-Тахрир" в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержаны шесть участников», — указано в сообщении.

Всего сотрудниками ФСБ были задержаны шесть человек — по данным ведомства, они получали задания от кураторов на Украине и вербовали в ряды террористической организации местных мусульман. У задержанных были изъяты средства связи, агитационные материалы и электронные носители.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил пятерых жителей Крыма к 13 годам колонии за участие в деятельности ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также за подготовку к насильственному захвату власти.

Происшествия,Верховный суд,Росгвардия,Хизб-ут-Тахрир,ФСБ,
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