В Курской области заявили о сброшенном с дрона взрывном устройстве

Вооруженными силами Украины на село Горналь было сброшено с дрона взрывное устройство. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

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По его словам, инцидент произошел сегодня в Суджанском районе Курской области.

«К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - пояснил глава региона.

Села и города граничащих с Украиной российских регионов и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли.