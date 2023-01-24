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11 минут назад

В Курской области заявили о сброшенном с дрона взрывном устройстве

Алиса Селезнёва

Вооруженными силами Украины на село Горналь было сброшено с дрона взрывное устройство. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Курской области заявили о сброшенном с дрона взрывном устройстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, инцидент произошел сегодня в Суджанском районе Курской области.

«К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - пояснил глава региона.

Села и города граничащих с Украиной российских регионов и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли.

При этом для обстрелов населенных пунктов в Курской области не первый раз используются дроны. В начале декабря 2022 года губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино, совершенном при помощи беспилотника.

Происшествия,Роман Старовойт,
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