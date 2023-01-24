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6 минут назад

Россиянин снял на видео вытекающее во время полета самолета топливо

Lenta.ru

Сидевший у иллюминатора пассажир самолета снял на видео вытекающее во время полета топливо. Ролик опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с бортом российской авиакомпании «Уральские авиалинии» во время выруливания на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сочи. На кадрах видно, как из дренажного отверстия правого полукрыла Airbus A321 потекло авиационное топливо.

Отмечается, что пилоты узнали о протечке от диспетчера. Полет тут же прервали, двигатели были выключены — борт отбуксировали на стоянку. «Хорошо, что не успели взлететь», — прокомментировали на видео.

«Как следует из донесения, также во время руления к ВПП на дисплее пилотов появилось сообщение о неисправности системы автоматической выработки топлива из центрального бака. Тогда экипаж перевел ее в ручной режим», — сообщает Telegram-канал.

Происшествия,Видео,Уральские авиалинии,
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