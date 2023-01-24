Россиянин снял на видео вытекающее во время полета самолета топливо

Сидевший у иллюминатора пассажир самолета снял на видео вытекающее во время полета топливо. Ролик опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с бортом российской авиакомпании «Уральские авиалинии» во время выруливания на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сочи. На кадрах видно, как из дренажного отверстия правого полукрыла Airbus A321 потекло авиационное топливо.

Отмечается, что пилоты узнали о протечке от диспетчера. Полет тут же прервали, двигатели были выключены — борт отбуксировали на стоянку. «Хорошо, что не успели взлететь», — прокомментировали на видео.