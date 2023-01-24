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51 минуту назад

В США собака застрелила человека из винтовки, лежавшей в машине

Газета.Ru

В Канзасе 32-летний мужчина погиб на охоте из-за того, что собака случайно выстрелила из винтовки, лежащей на заднем сиденье пикапа. Об этом сообщает BNO News со ссылкой на офис шерифа округа Самнер.

В США собака застрелила человека из винтовки, лежавшей в машине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в субботу недалеко от границы со штатом Оклахома. Расследование показало, что мужчина находился на переднем пассажирском сиденье пикапа, а на заднем сиденье лежала винтовка и охотничьи принадлежности.

Следствие пришло к выводу, что собака наступила на винтовку, принадлежащую владельцу автомобиля. Мужчина получил огнестрельное ранение в спину и скончался на месте происшествия. Проведенные реанимационные мероприятия не дали результата.

Ранее стало известно, что в Дагестане водитель автомобиля Lada врезался в лошадь, после чего автомобиль упал с 15-метрового обрыва. Пассажир машины, 26-летний молодой человек, погиб.

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