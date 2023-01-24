В США собака застрелила человека из винтовки, лежавшей в машине

В Канзасе 32-летний мужчина погиб на охоте из-за того, что собака случайно выстрелила из винтовки, лежащей на заднем сиденье пикапа. Об этом сообщает BNO News со ссылкой на офис шерифа округа Самнер.

Инцидент произошел в субботу недалеко от границы со штатом Оклахома. Расследование показало, что мужчина находился на переднем пассажирском сиденье пикапа, а на заднем сиденье лежала винтовка и охотничьи принадлежности.

Следствие пришло к выводу, что собака наступила на винтовку, принадлежащую владельцу автомобиля. Мужчина получил огнестрельное ранение в спину и скончался на месте происшествия. Проведенные реанимационные мероприятия не дали результата.