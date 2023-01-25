Украинец попытался вывезти из России в Польшу более миллиона рублей и попался

Гражданина Украины, захотевшего вывезти из России незадекларированные денежные средства в сумме более миллиона рублей, поймали на российско-польской границе. Об этом сообщается на сайте Калининградской областной таможни.

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Сотрудники таможни обнаружили у гражданина Украины, направлявшегося на легковом автомобиле в Польшу, незадекларированные денежные средства в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов (687 тысяч рублей). Так, в сумке у мужчины нашли несколько валют: 700 тысяч украинских гривен (1,3 миллиона рублей), 150 долларов (10,3 тысячи рублей), 100 евро (7,4 тысячи рублей), 2200 рублей и 20 польских злотых (317 рублей).

Банкноты изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении. Украинцу также придется выплатить штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы.