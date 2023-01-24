В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
32 минуты назад

Россиянин подстрелил друга, перепутав его с шакалом

Секрет Фирмыиещё 1

В Дагестане приятели Магомед и Нуруллу охотились вместе на шакалов, но в итоге это закончилось трагедией. Им удалось подстрелить одного шакала, после чего Магомед пошёл искать его, чтобы добить. А Нуруллу поехал вслед за ним на машине. В итоге во время поиска недобитого шакала один приятель выстрелил во второго. Причём попал не куда-нибудь, а в голову. Теперь Нуруллу в больнице.

Россиянин подстрелил друга, перепутав его с шакалом
Фото: fxquadrofxquadro

Во время поиска недобитого шакала Магомед увидел силуэт и рефлекторно выстрелил. Но это оказался его приятель.

Сейчас Нуруллу лежит в тяжёлом состоянии в больнице, у него задет нерв и невозможно извлечь пулю. При этом у него нет претензий к приятелю.

Будут ли правоохранители возбуждать уголовное дело — пока неясно.

Ранее в деревне Приозёрке Омской области верблюд убил 51-летнего мужчину. Сторож охотничьей базы поднял на животное руку, а оно ответило.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители