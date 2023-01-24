Россиянин подстрелил друга, перепутав его с шакалом

В Дагестане приятели Магомед и Нуруллу охотились вместе на шакалов, но в итоге это закончилось трагедией. Им удалось подстрелить одного шакала, после чего Магомед пошёл искать его, чтобы добить. А Нуруллу поехал вслед за ним на машине. В итоге во время поиска недобитого шакала один приятель выстрелил во второго. Причём попал не куда-нибудь, а в голову. Теперь Нуруллу в больнице.