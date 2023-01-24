Главу НПО Лавочкина осудили на три года колонии

Владимира Колмыкова признали виновным в злоупотреблении полномочиями во время его работы в «Энергомаше». Суд Химок также запретил ему на два года занимать руководящие должности в органах государственной власти и коммерческих организациях с госучастием.

Фото: © АГН "Москва" / Кирилл Зыков © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Второго фигуранта дела — экс-руководителя РКК «Энергия» Владимира Солнцева — приговорили к шести годам общего режима и также на два года запретили занимать государственные должности.