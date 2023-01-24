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14 минут назад

Гендиректор «НПО Лавочкина» приговорён к трём годам колонии

Говорит Москваиещё 1

Владимира Колмыкова признали виновным в злоупотреблении полномочиями во время его работы в «Энергомаше». Суд Химок также запретил ему на два года занимать руководящие должности в органах государственной власти и коммерческих организациях с госучастием.

Главу НПО Лавочкина осудили на три года колонии
Фото: © АГН "Москва" / Кирилл Зыков© АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Второго фигуранта дела — экс-руководителя РКК «Энергия» Владимира Солнцева — приговорили к шести годам общего режима и также на два года запретили занимать государственные должности.

Следствие считает, что Солнцев надавил на Колмыкова и убедил его подписать изменения к соглашению на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-180 для США. По оценке правоохранителей, ущерб превысил 660 миллионов рублей. Обвиняемые вину не признали.

Происшествия,Владимир Колмыков,Владимир Солнцев,НПО "Энергомаш",РКК Энергия,
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