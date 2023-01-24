Учительница гимназии заклеила рот скотчем третьекласснику

В Екатеринбурге учительница в элитной гимназии №94 заклеила рот скотчем третьекласснику. Об этом рассказала URA.RU мать пострадавшего мальчика.

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Она отметила, что учительница издевалась и над другими детьми в учебном заведении в российском городе.

«Честно, я сначала не поверила. Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем», — поделилась жительница Екатеринбурга.

Женщина добавила, что после происшествия администрация гимназии вызвала ее на беседу. Она предположила, что учительницу не станут наказывать, а во всем обвинят ее ребенка.

URA.RU обратилась за комментарием к директору МАОУ гимназии №94 Сергею Ярославцеву. Ответ от него получить не удалось.

23 января сообщалось, что на Кубани замдиректора по воспитательной работе выпорол двух учеников в присутствии одноклассников.