Двоих россиян осудят за убийство знакомой ради двух килограммов рыбы

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 35-летнего и 27-летней местных жителей об убийстве женщины и разбое. Об этом во вторник, 24 января, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Дарья Немцева.

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По данным ведомства,1 января 2022 года фигуранты выпивали в гостях у знакомых на улице Орлова города Николаевск-на-Амуре. В холодильнике друзей они заметили два килограмма амурского осетра, занесенного в Красную книгу. Обвиняемые решили похитить рыбу, однако хозяйка квартиры помешала им. Тогда мужчина и женщина достали нож и зарезали потерпевшую, нанеся 17 ударов ножом и 12 ударов тупым предметом. Жертва скончалась в больнице.