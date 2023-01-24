В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
22 минуты назад

Снегоход взорвался на лыжной трассе в Подмосковье

Вечерняя Москва

На лыжной трассе в Подмосковье взорвался и загорелся снегоход. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

Снегоход взорвался на лыжной трассе в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, инцидент произошел на трассе «Габо», недалеко от деревни Бабиха Дмитровского городского округа, на 18-м километре Рогачевского шоссе.

В результате взрыва снегохода, шедшего по трассе, произошло возгорание. Водителя залило горящим топливом. Мужчина сбил огонь, прыгнув в снег. Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. Транспортное средство было уничтожено пламенем, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другой пожар с участием транспортного средства произошло на АЗС в подмосковных Мытищах. После заправки топливом на Силикатной улице загорелась инкассаторская машина. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители