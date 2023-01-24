Обгоревшее тело девушки нашли в центре Петербурга

В центре Петербурга нашли обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Останки россиянки обнаружили 23 января в одном из домов на Серпуховской улице. По данным источника, причина смерти девушки пока неизвестна.
Тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае перед судом предстанут 35-летний россиянин и его сожительница, которые зарезали свою знакомую ради цыпленка и осетра.