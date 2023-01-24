Пьяный россиянин украл и зарезал лабрадора

В Хабаровском крае осудили 45-летнего жителя Солнечного района, который похитил и убил лабрадора. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Pexels Pexels

В октябре 2021 года пьяный россиянин украл у местной жительницы собаку породы лабрадор, а после привел ее к себе домой. Животное стало мешать ему и сожительнице распивать спиртное, и мужчина зарезал его.

Спустя некоторое время тело собаки нашли на помойке. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье "Кража". В итоге суд признал его виновным и приговорил к обязательным работам.

"По результатам рассмотрения суд вынес обвинительный приговор и назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 480 часов. В пользу потерпевшей взыскана компенсация материального ущерба в сумме 18 тысяч рублей", — говорится в сообщении.