Двух мужчин задержали за ограбление прохожего в центре Москвы

«Двое мужчин на ул. Татарская напали на прохожего, повалили его на землю, после чего выхватили у него из карманов мобильный телефон, денежные средства и барсетку. Гражданин, оказавшийся рядом, пытался остановить злоумышленников, но безрезультатно. Общий материальный ущерб составил 34 тыс. руб. В ходе патрулирования территории и результатов оперативно-разыскных мероприятий полицейские на ул. Новокузнецкая задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте 28 и 30 лет, временно проживающие в столице. При задержании у них изъяли похищенное имущество и деньги, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. После проведения следственных действий они будут возвращены владельцу», - рассказал Васенин.