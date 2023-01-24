Двух мужчин задержали за ограбление прохожего в центре Москвы

Полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении прохожего в столичном районе Замоскворечье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.
«Двое мужчин на ул. Татарская напали на прохожего, повалили его на землю, после чего выхватили у него из карманов мобильный телефон, денежные средства и барсетку. Гражданин, оказавшийся рядом, пытался остановить злоумышленников, но безрезультатно. Общий материальный ущерб составил 34 тыс. руб. В ходе патрулирования территории и результатов оперативно-разыскных мероприятий полицейские на ул. Новокузнецкая задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте 28 и 30 лет, временно проживающие в столице. При задержании у них изъяли похищенное имущество и деньги, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. После проведения следственных действий они будут возвращены владельцу», - рассказал Васенин.
По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.