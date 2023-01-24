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5 минут назад

Тело убитой россиянки месяц пролежало под одеялом в петербургской квартире

Газета.Ruиещё 2

В Санкт-Петербурге обнаружили тело убитой местной жительницы, скончавшейся еще месяц назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело убитой россиянки месяц пролежало под одеялом в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Останки женщины нашли 23 января в квартире на Кондратьевском проспекте после того, как в полицию обратилась ее сестра. Россиянка рассказала, что она уже почти месяц не может связаться с родственницей.

По данным источника, главный подозреваемый в убийстве — брат женщины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и наркотики. Предварительно установлено, что россиянин ударил сестру во время ссоры: женщина скончалась в результате полученных травм.

В настоящий момент фигурант дела находится в изоляторе.

Ранее стало известно, что зарезавшую мать 15-летнюю девочку из Бердска приговорили к 6 годам колонии.

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