Тело убитой россиянки месяц пролежало под одеялом в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили тело убитой местной жительницы, скончавшейся еще месяц назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Останки женщины нашли 23 января в квартире на Кондратьевском проспекте после того, как в полицию обратилась ее сестра. Россиянка рассказала, что она уже почти месяц не может связаться с родственницей.
По данным источника, главный подозреваемый в убийстве — брат женщины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и наркотики. Предварительно установлено, что россиянин ударил сестру во время ссоры: женщина скончалась в результате полученных травм.
В настоящий момент фигурант дела находится в изоляторе.
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