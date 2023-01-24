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22 минуты назад

Осужденного на 13 лет депутата сняли с должности замглавы комитета Заксобрания Приморья

ТАССиещё 1

Комитет Законодательного собрания Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству на заседании во вторник освободил от должности заместителя председателя комитета Артема Самсонова, значится в документе, размещенном на сайте краевого парламента.

Осужденного на 13 лет депутата сняли с поста замглавы комитета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Освободить Самсонова Артема Анатольевича от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству по его письменной просьбе", - говорится в документе, подписанном председателем комитета Джамбулатом Текиевым.

В сентябре Ленинский районный суд Владивостока признал Самсонова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Самсонову назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Защита Самсонова подала апелляцию.

Самсонов с января 2009 года состоит в КПРФ, является секретарем владивостокского отделения партии. С 2011 года является депутатом Законодательного собрания Приморского края.

Происшествия,Артем Самсонов,КПРФ,
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