Осужденного на 13 лет депутата сняли с поста замглавы комитета

Комитет Законодательного собрания Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству на заседании во вторник освободил от должности заместителя председателя комитета Артема Самсонова, значится в документе, размещенном на сайте краевого парламента.

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"Освободить Самсонова Артема Анатольевича от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству по его письменной просьбе", - говорится в документе, подписанном председателем комитета Джамбулатом Текиевым.

В сентябре Ленинский районный суд Владивостока признал Самсонова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Самсонову назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Защита Самсонова подала апелляцию.