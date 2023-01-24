Пожар на заводе «Молирен» в Подмосковье потушен спустя 11 часов

Пожар на заводе компании ООО «Молирен» в подмосковном Рошале ликвидирован, его тушили более 11 часов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главк МЧС столичного региона.

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Там рассказали, что ликвидация последствий пожара была объявлена в 22:25. Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 10:59. Огонь распространился на площади около 200 квадратных метров.