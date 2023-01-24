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7 часов назад

Пожар на заводе «Молирен» в Подмосковье потушен спустя 11 часов

BFM.RU

Пожар на заводе компании ООО «Молирен» в подмосковном Рошале ликвидирован, его тушили более 11 часов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главк МЧС столичного региона.

Пожар на заводе «Молирен» в Подмосковье потушен спустя 11 часов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там рассказали, что ликвидация последствий пожара была объявлена в 22:25. Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 10:59. Огонь распространился на площади около 200 квадратных метров.

В понедельник агентство «Интерфакс» сообщило, что на производстве в подмосковной Шатуре произошло воспламенение алюминиевой пыли с последующим обрушением части конструкций в здании. По предварительным данным, пострадал один человек.

Происшествия,Пожар в Москве,
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