Соучастник убийства футболиста Егора Дробыша погиб на Украине

В зоне специальной военной операции погиб Александр Нагорнюк, который год назад был осужден по делу об убийстве футболиста из Омска Егора Дробыша. Об этом, как пишет «Новый Омск», сообщила жена погибшего.

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Свое сообщение о смерти мужа супруга Нагорнюка опубликовала 23 января. Она пояснила, что он погиб на СВО.

Нагорнюк проходил обвиняемым по делу об убийстве 21-летнего Дробыша в январе 2021 года. Следствие установило, что спортсмен вместе с другом шли ночью с пакетами, которые захотели отобрать Нагорнюк и его подельник Георгий Легачев. В итоге Легачев несколько раз ударил молодых людей ножом, футболист «Иртыша» Дробыш в результате полученных ранений скончался.

20 января 2022 года суд вынес приговор фигурантам дела. Так, Легачева приговорили к пожизненному заключения, а Нагорнюка — к 6 годам лишения свободы.