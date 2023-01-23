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18 минут назад

Соучастник убийства футболиста Егора Дробыша погиб на Украине

Газета.Ru

В зоне специальной военной операции погиб Александр Нагорнюк, который год назад был осужден по делу об убийстве футболиста из Омска Егора Дробыша. Об этом, как пишет «Новый Омск», сообщила жена погибшего.

Соучастник убийства футболиста Егора Дробыша погиб на Украине
Фото: VKVK

Свое сообщение о смерти мужа супруга Нагорнюка опубликовала 23 января. Она пояснила, что он погиб на СВО.

Нагорнюк проходил обвиняемым по делу об убийстве 21-летнего Дробыша в январе 2021 года. Следствие установило, что спортсмен вместе с другом шли ночью с пакетами, которые захотели отобрать Нагорнюк и его подельник Георгий Легачев. В итоге Легачев несколько раз ударил молодых людей ножом, футболист «Иртыша» Дробыш в результате полученных ранений скончался.

20 января 2022 года суд вынес приговор фигурантам дела. Так, Легачева приговорили к пожизненному заключения, а Нагорнюка — к 6 годам лишения свободы.

В настоящий момент неизвестно, при каких обстоятельствах Нагорнюк оказался в зоне СВО.

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