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21 минуту назад

В Подмосковье школьник получил разрыв селезенки на ледяной горке

Мослента

Разрыв селезенки после катания с ледяной горки получил семилетний школьник в Подмосковье. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение Коломенской областной больницы, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

В Подмосковье школьник получил разрыв селезенки на ледяной горке
Фото: мослентамослента

Во время катания мальчик упал на бок и резко почувствовал себя плохо. Родители вызвали на место скорую помощь. В медучреждении у ребенка обнаружили жидкость в брюшной полости во время УЗИ. Врачи приняли решение провести экстренную операцию.

«Во время оперативного вмешательства врачи обнаружили, что у ребенка случился разрыв селезенки. Из брюшной полости они откачали около 300 миллилитров крови. Операция прошла успешно», — сообщила заведующая хирургическим отделением Коломенской областной больницы Анастасия Ткачева.

Сейчас ребенок находится в хирургическом отделении под круглосуточным наблюдением врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее подмосковные врачи удалили ребенку шестой палец на ступне. По словам медиков, в будущем юный пациент избежит негативных последствий патологии.

Происшествия,Анастасия Ткачева,
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