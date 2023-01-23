На Украине арестовали самолеты российской компании

Суд на Украине арестовал два пассажирских самолета Ан-148, принадлежащих российскому АО, рассказал в официальном Telegram-канале офис генпрокурора страны. Об этом пишет ТАСС.

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В генпрокуратуре отметили, что согласно решению СНБО Украины, к обществу были применены персональные специальные экономические и другие санкции.

По данным ведомства, в 2021 году российский владелец самолетов, используя кипрскую офшорную компанию для обхода введенных санкций, подписал договор аренды с украинской компанией, которая использовала их в своей хозяйственной деятельности.

После начала спецоперации соглашение было расторгнуто, самолеты остались на территории Украины, уточнили в генпрокуратуре.