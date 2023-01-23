Лев набросился на пьяную женщину в приморском зоопарке

Нетрезвая женщина в приморском зоопарке «Чудесный» забралась в вольер ко льву, который набросился на нее и повредил ей руку, рассказали РИА Новости представители учреждения. Они рассказали, что пострадавшая пришла в зоопарк с двумя друзьями. Сначала она решила зайти в подсобку к рабочим. Но в итоге нетрезвая женщина попала в вольер ко льву Аристо. Она проникла туда, несмотря на табличку с надписью «За ограждения не заходить». Сотрудники зоопарка побежали в ее сторону, крича, но было уже поздно.