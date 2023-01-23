"Информация о мужчине с оружием на улицах города Железногорска не подтвердилась. Сегодня вечером в дежурную часть обратился житель города, который сообщил, что на фото и видео, распространенных в соцсетях и мессенджерах, он узнал свою 19-летнюю дочь. Оперативники выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями", - говорится в сообщении.