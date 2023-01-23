Информация о мужчине с оружием на улицах Железногорска не подтвердилась. Как сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, ружье оказалось игрушечным.
Днем 23 января в ЕДДС Железногорска поступил звонок от гражданина о том, что по улице ходит человек с предметом, похожим на ружье. Сотрудники полиции выставили дополнительную охрану на подходах к образовательным учреждения. Территорию школ и детсадов города закрыли.
"Информация о мужчине с оружием на улицах города Железногорска не подтвердилась. Сегодня вечером в дежурную часть обратился житель города, который сообщил, что на фото и видео, распространенных в соцсетях и мессенджерах, он узнал свою 19-летнюю дочь. Оперативники выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями", - говорится в сообщении.
Девушка пояснила полиции, что заказала ружье в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой. Именно этот момент попал на видео. Девушку доставили в полицию для опроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего.