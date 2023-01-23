В Краснодаре мужчина жестоко избил девушку из-за ирокеза

В Краснодаре неадекватный мужчина набросился на незнакомую девушку из-за ее прически. Об этом сообщает Telegram-канал Краснодар край. Инцидент произошел 20 января на Ставропольской улице.
По словам подруги пострадавшей, россиянин заявил, что девушка напугала его своим ирокезом и вообще ему не нравится такая прическа. Шокированная наглостью прохожего россиянка спросила, не "дебил" ли он, в ответ на что агрессивный мужчина стал избивать ее подругу. После одного удара россиянка потеряла сознание, но незнакомец не собирался останавливаться.
Вскоре дебошира успокоили другие мужчины, которые услышали крики девушки. Подруга пострадавшей рассказала, что они уже написали заявление в полицию.
Ранее стало известно, что СК завел дело на жителя Ярославля, который сорвал очки с незнакомой девочки в автобусе.