В Краснодаре мужчина жестоко избил девушку из-за ирокеза

В Краснодаре неадекватный мужчина набросился на незнакомую девушку из-за ее прически. Об этом сообщает Telegram-канал Краснодар край. Инцидент произошел 20 января на Ставропольской улице.

По словам подруги пострадавшей, россиянин заявил, что девушка напугала его своим ирокезом и вообще ему не нравится такая прическа. Шокированная наглостью прохожего россиянка спросила, не "дебил" ли он, в ответ на что агрессивный мужчина стал избивать ее подругу. После одного удара россиянка потеряла сознание, но незнакомец не собирался останавливаться.