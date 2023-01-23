Под Одессой обнаружили мертвым бывшего владельца крупнейшего рынка Европы

Под Одессой обнаружили тело бывшего владельца крупнейшего промтоварного рынка Европы «Седьмой километр» Виктора Добрянского. Об этом сообщает местное издание «Думская» в Telegram со ссылкой на источники в украинской полиции.

«Накануне бизнесмен отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. Причины смерти предпринимателя устанавливаются», — говорится в сообщении.

С лета 2022 года Добрянский находился в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия и отмывании имущества, полученного преступным путем.

По версии украинского следствия, он подделал документы на приобретение фирмы, которой принадлежал «Седьмой километр». Тогда ее владельцем была мать Добрянского. Впоследствии суд признал бумаги недействительными.

Сейчас рынок принадлежит другому украинскому предпринимателю — Владимиру Галантернику. Однако и он находится в розыске.