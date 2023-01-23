В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
11 минут назад

СМИ: в Израиле задержали человека, выдававшего себя за секретаря Макрона

ТАСС

Житель города Нетания в понедельник был задержан местными полицейскими по подозрению в мошенничестве. Как сообщила газета Yedioth Ahronoth, подозреваемый пытался выдать себя за генерального секретаря Елисейского дворца.

В Израиле задержали выдававшего себя за секретаря Макрона человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, израильская полиция задержала подозреваемого на основании запроса коллег из Франции. Расследование началось около двух месяцев назад после того, как французские власти получили информацию о жителе Израиля, представлявшегося главой канцелярии французского президента. Кроме того, мужчина связывался по телефону с послами ряда европейских стран и пытался ввести их в заблуждение ради личной выгоды.

В понедельник утром израильские полицейские смогли обнаружить подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Нетании - приморского города в 30 км к северу от Тель-Авива с крупнейшей в Израиле франкоязычной общиной. Мужчина был задержан и отправлен на допрос.

При обыске у него дома были найдены поддельные печати, в том числе копии штампов государственных органов Княжества Монако, отмечает Yedioth Ahronoth. Следователи предполагают, что он мог использовать их для мошенничества. Делом занимаются сотрудники спецподразделения "Лахав-433", в ведении которого находятся экономические преступления.

Генеральный секретарь Елисейского дворца - глава канцелярии президента Франции, руководящий командой советников руководителя государства. В его обязанности, в частности, входит координация работы президентских советников, налаживание взаимодействия между канцелярией президента и кабинетом министров. Кроме того, согласно традиции, после формирования каждого нового правительства страны именно генсек Елисейского дворца поименно оглашает состав кабмина. Эта должность впервые была создана в 1849 году в период Второй республики, в настоящий момент ее занимает Алексис Колер (с 2017 года).

Происшествия,Алексис Колер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители