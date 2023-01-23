В Израиле задержали выдававшего себя за секретаря Макрона человека

Житель города Нетания в понедельник был задержан местными полицейскими по подозрению в мошенничестве. Как сообщила газета Yedioth Ahronoth, подозреваемый пытался выдать себя за генерального секретаря Елисейского дворца.

По информации издания, израильская полиция задержала подозреваемого на основании запроса коллег из Франции. Расследование началось около двух месяцев назад после того, как французские власти получили информацию о жителе Израиля, представлявшегося главой канцелярии французского президента. Кроме того, мужчина связывался по телефону с послами ряда европейских стран и пытался ввести их в заблуждение ради личной выгоды.

В понедельник утром израильские полицейские смогли обнаружить подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Нетании - приморского города в 30 км к северу от Тель-Авива с крупнейшей в Израиле франкоязычной общиной. Мужчина был задержан и отправлен на допрос.

При обыске у него дома были найдены поддельные печати, в том числе копии штампов государственных органов Княжества Монако, отмечает Yedioth Ahronoth. Следователи предполагают, что он мог использовать их для мошенничества. Делом занимаются сотрудники спецподразделения "Лахав-433", в ведении которого находятся экономические преступления.