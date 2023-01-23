Отсидевшему в колонии пранкеру Эдварду Билу грозит новое дело — по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Life.ru.

Подписчики Била обратили внимание на его пост с мемом про вопрос главнокомандующему: «Чи или не чи?» (фраза из популярного пранка Била). В день публикации поста было зарегистрировано обращение по факту возможной дискредитации армии. После сообщения проводится проверка.

Авария с участием блогера Эдварда Била произошла в начале апреля 2021 года в центре Москвы. В результате ДТП серьезные травмы получила Мария Артемова, находящаяся за рулем одного из автомобилей. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. В настоящий момент она передвигается в инвалидной коляске.

Суд приговорил Била к году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Представители Артемовой просили избрать Билу наказание, не связанное с реальным лишением свободы.