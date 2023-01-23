Суд вынес приговор экс-прокурору Томбулову

Сегодня доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Константину Томбулову и еще 12 гражданам. Всем предъявили обвинения в крупном мошенничестве, взятках, вымогательстве.

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В Следственном комитете рассказали, что на "кривую дорожку" Томбулов свернул в 2009 году, когда он занимал должность Раменского городского прокурора. Потом его карьера пошла в гору - с мая 2017 по ноябрь 2018 года Томбулов работал в должности заместителя руководителя Люберецкого отдела СК России по Московской области, с которой и был уволен.

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- Следствием установлено, что он совместно с соучастниками разработал преступный план, направленный на незаконное обогащение, и реализовывал его с 2009 по 2017 годы. Путем подделки документов мошенническим способом они незаконно получали право собственности на земельные участки в Московской области. Далее участки продавались по рыночным ценам. Ущерб государству составил 15 миллионов рублей. Кроме того, соучастники получали в качестве взятки объекты недвижимости на сумму более 60 млн рублей, - объяснили в ведомстве.

Следователи вменили Томбулову еще и то, что он вместе с подельниками в 2017-2018 годах вымогал у предпринимательницы долю рыночной стоимостью более 28 млн рублей в фитнес-клубе. Кроме того, он организовал хищение вверенной подчиненному ему сотруднику изъятой обувной продукции на общую сумму 50 миллионов рублей.

Установить всю мошенническую схему следователям СК России удалось в результате проведенной масштабной работы и тщательного исследования всех собранных доказательств. Проведено более 300 допросов, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз, изъят и изучен большой объем как правоустанавливающей, так финансовой документации, подтверждающей вину фигурантов. В целях обеспечения исполнения последующего приговора в ходе расследования следователями СК России на имущество (в том числе предметы роскоши) Томбулова и аффилированных с ним лиц наложен арест на сумму более 400 млн рублей.

- К уголовной ответственности привлечены лица, которые в разные периоды времени действовали в составе организованных преступных групп под руководством Томбулова. В их состав входили сотрудники МВД РФ, Раменской городской прокуратуры, а также лица с криминальным прошлым, - заявили в СК. И добавили, что на этапе предварительного следствия Томбулов вину не признал.

Приговором суда Томбулову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, он лишен специального звания и классного чина. Другие соучастники приговорены к длительным срокам заключения, а также штрафам.