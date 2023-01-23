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20 минут назад

Телеведущая случайно выстрелила в себя из огнемета в прямом эфире

Lenta.ruиещё 2

Бельгийская телеведущая Морин Ванерберген (Maureen Vanherberghen) случайно выстрелила в себя из огнемета в прямом эфире. Инцидент произошел во время церемонии награждения детского канала Ketnet. Фрагмент эфира, где ведущая подожгла себя, был опубликован на YouTube.

В ролике можно увидеть, как Ванерберген поднимает огнемет, чтобы выстрелить вверх, но внезапно пламя охватывает ее одежду и волосы. Соведущие подбегают к ней и помогают потушить огонь. После этого она надевает защитные очки, снова берет в руки огнемет и стреляет в шар, где скрывается табличка с победителем номинации.

Одна из пользовательниц соцсети Twitter восхитилась тем, что Ванерберген не растерялась из-за случившегося и продолжила вести церемонию.

«Мое бесконечное уважение Морин, которая, несмотря на инцидент с пожаром, остается профессионалом», — написала она. С ней не согласился другой пользователь. «О каком уважении здесь может идти речь? Что, черт возьми, огнемет делает в детской программе?» — возмутился он.

Сама телеведущая позднее сообщила, что не пострадала в результате пожара, и добавила, что старалась сохранять спокойствие на сцене.

Ранее сообщалось о другом инциденте, произошедшем в прямом эфире, — у ведущей новостей американского канала NBC Джули Чин (Julie Chin) случился инсульт. Она почувствовала недомогание, когда рассказывала об отмене запуска ракеты космической программы НАСА Артемида I. Коллеги ведущей вызвали врачей, ее доставили в больницу.

Происшествия,Видео,NASA,
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