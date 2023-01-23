Бельгийская телеведущая Морин Ванерберген (Maureen Vanherberghen) случайно выстрелила в себя из огнемета в прямом эфире. Инцидент произошел во время церемонии награждения детского канала Ketnet. Фрагмент эфира, где ведущая подожгла себя, был опубликован на YouTube.

В ролике можно увидеть, как Ванерберген поднимает огнемет, чтобы выстрелить вверх, но внезапно пламя охватывает ее одежду и волосы. Соведущие подбегают к ней и помогают потушить огонь. После этого она надевает защитные очки, снова берет в руки огнемет и стреляет в шар, где скрывается табличка с победителем номинации.

Одна из пользовательниц соцсети Twitter восхитилась тем, что Ванерберген не растерялась из-за случившегося и продолжила вести церемонию.

«Мое бесконечное уважение Морин, которая, несмотря на инцидент с пожаром, остается профессионалом», — написала она. С ней не согласился другой пользователь. «О каком уважении здесь может идти речь? Что, черт возьми, огнемет делает в детской программе?» — возмутился он.

Сама телеведущая позднее сообщила, что не пострадала в результате пожара, и добавила, что старалась сохранять спокойствие на сцене.