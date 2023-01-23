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9 минут назад

Жителей Железногорска призвали оставаться дома из-за мужчины с ружьем

Елена Прошина

Полиция призвала жителей Железногорска, где по улицам может ходить мужчина с ружьем, оставаться дома и быть осторожными. Об этом пишет РИА Новости.

Жителей Железногорска призвали оставаться дома из-за мужчины с ружьем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в городской мэрии сообщили, что в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило сообщение о вооруженном, предположительно огнестрельным оружием, мужчине, расхаживающем по улицам. В городе свои территории закрыли детские сады и школы для безопасности детей.

«Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах», - говорится в сообщении.

В частности, сообщивший о возможно вооруженном мужчине сказал, что тот шел по улице Школьная. Сообщается, что в этот район были направлены наряды полиции. В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, обследуют жилой массив, чердаки и подвалы зданий.

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