Жителей Железногорска призвали оставаться дома из-за мужчины с ружьем

Полиция призвала жителей Железногорска, где по улицам может ходить мужчина с ружьем, оставаться дома и быть осторожными. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в городской мэрии сообщили, что в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило сообщение о вооруженном, предположительно огнестрельным оружием, мужчине, расхаживающем по улицам. В городе свои территории закрыли детские сады и школы для безопасности детей.
«Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах», - говорится в сообщении.
В частности, сообщивший о возможно вооруженном мужчине сказал, что тот шел по улице Школьная. Сообщается, что в этот район были направлены наряды полиции. В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, обследуют жилой массив, чердаки и подвалы зданий.