В административном порядке были задержаны восемь человек. Конфликт был на бытовой почве. Началось все вообще с громкой музыки. Одни сделали замечание другим и понеслось. Драка была между иностранными студентами. Но оружия у них не было. Оформили их за «мелкое хулиганство». Отчислят их или нет — это уже будет решать руководство университета. Потому что если у человека есть учебная виза — его нельзя депортировать, — рассказал источник.