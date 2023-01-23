Студенты из арабских стран устроили массовую драку в общежитии № 2 Уральского федерального университета ночью 21 января, сообщает «КП — Екатеринбург». В ходе потасовки они применяли огнетушители, разбили стекла и разгромили двери. Для усмирения дебоширов приехали сотрудники Росгвардии и полицейские. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что задержанными оказались восемь человек - их привлекли к ответственности за «мелкое хулиганство». Он уточнил, что иностранных студентов с учебной визой нельзя депортировать из страны.
В административном порядке были задержаны восемь человек. Конфликт был на бытовой почве. Началось все вообще с громкой музыки. Одни сделали замечание другим и понеслось. Драка была между иностранными студентами. Но оружия у них не было. Оформили их за «мелкое хулиганство». Отчислят их или нет — это уже будет решать руководство университета. Потому что если у человека есть учебная виза — его нельзя депортировать, — рассказал источник.
Издание уточнило, что за мелкое хулиганство предполагается ответственность в виде штрафа от 100 до 2500 рублей или ареста до 15 суток. В Уральском федеральном университете уточнили, что по произошедшему в общежитии № 2 проводится проверка.
Полиция в Москве ранее задержала троих студентов, которые подозреваются в похищении человека. В ведомстве уточнили, что молодые люди притворились сотрудниками полиции. По информации МВД, подозреваемые несколько раз выстрелили в воздух, надели наручники на молодого человека и, обвинив в торговле запрещенными веществами, увезли в неизвестном направлении.