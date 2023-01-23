В городе Железногорске Красноярского края усилили меры безопасности в школах и детсадах из-за сообщений о вооружённом мужчине.

Об этом сообщила мэрия города.

В её заявлении говорится, что в ЕДДС поступил звонок от гражданина, сообщившего, что по улице идёт человек с предметом, похожим на ружье.

«Образовательные учреждения закрывают свою территорию», — заявили в мэрии.

Полиция проводит розыскные мероприятия. На подходах к образовательным учреждениям выставили дополнительную охрану.