В городе Железногорске Красноярского края усилили меры безопасности в школах и детсадах из-за сообщений о вооружённом мужчине.
Об этом сообщила мэрия города.
В её заявлении говорится, что в ЕДДС поступил звонок от гражданина, сообщившего, что по улице идёт человек с предметом, похожим на ружье.
«Образовательные учреждения закрывают свою территорию», — заявили в мэрии.
Полиция проводит розыскные мероприятия. На подходах к образовательным учреждениям выставили дополнительную охрану.
Ранее Следственный комитет России завершил расследование в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 в мае 2021 года.