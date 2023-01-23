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33 минуты назад

В красноярском Железногорске усилили меры безопасности в школах из-за вооружённого мужчины

RT на русском

В городе Железногорске Красноярского края усилили меры безопасности в школах и детсадах из-за сообщений о вооружённом мужчине.

Об этом сообщила мэрия города.

В её заявлении говорится, что в ЕДДС поступил звонок от гражданина, сообщившего, что по улице идёт человек с предметом, похожим на ружье.

«Образовательные учреждения закрывают свою территорию», — заявили в мэрии.

Полиция проводит розыскные мероприятия. На подходах к образовательным учреждениям выставили дополнительную охрану.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 в мае 2021 года.

Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Следственный комитет,
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