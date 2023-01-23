В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
10 минут назад

Россиянин напал на 10-летнюю школьницу в подъезде дома и попал на видео

Lenta.ru

В Уфе мужчина пытался ограбить 10-летнюю школьницу и затащил ее в подъезд жилого дома. Нападение на ребенка попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На появившемся видеоролике россиянин силой заталкивает девочку в подъезд. Он зажимает ей рот рукой, школьница пытается вырваться. В этот момент из лифта выходят другие жильцы дома и помогают девочке. Нападавший попытался убежать, но россияне последовали за ним.

Позже выяснилось, что школьница от действий незнакомца не пострадала, но сильно испугалась. Ее обидчика задержали и доставили в отдел полиции. Следователи уже возбудили уголовное дело.

18 января сообщалось, что во Фрунзенском районе Ярославля мужчина напал на школьницу в переполненном автобусе №41б и сломал ей очки. Сестра девочки пояснила в соцсетях, что россиянин действовал беспричинно. Семья пострадавшей написала заявление в полицию.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители