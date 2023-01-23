В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
10 минут назад

Самолет до Ташкента вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности шасси

Российская Газетаиещё 1

Следователи проводят проверку в связи с авиационным инцидентом в международном аэропорту столицы Иркутской области.

Вылетевший в Ташкент самолет вернулся в аэропорт Иркутска
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФВосточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

За час до полуночи в минувшее воскресенье воздушное судно с пассажирами на борту вернулось в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность систем самолета: при наборе высоты не удалось убрать основные стойки шасси. Командир корабля принял решение вернуться в воздушную гавань.

Известно, что на борту лайнера, направлявшегося в Ташкент, находились 87 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно: пострадавших нет, судно повреждений не получило. Пассажиры отправлены к месту назначения резервным бортом, рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователи и криминалисты ведомства выясняют причины и уточняют обстоятельства ЧП.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители