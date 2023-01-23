Вылетевший в Ташкент самолет вернулся в аэропорт Иркутска

Следователи проводят проверку в связи с авиационным инцидентом в международном аэропорту столицы Иркутской области.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

За час до полуночи в минувшее воскресенье воздушное судно с пассажирами на борту вернулось в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность систем самолета: при наборе высоты не удалось убрать основные стойки шасси. Командир корабля принял решение вернуться в воздушную гавань.

Известно, что на борту лайнера, направлявшегося в Ташкент, находились 87 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно: пострадавших нет, судно повреждений не получило. Пассажиры отправлены к месту назначения резервным бортом, рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.