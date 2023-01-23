В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
59 минут назад

СК проверяет "волшебного доктора" Раевского, обвиняемого пациентами в шарлатанстве

Газета.Ru

Следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении главы Центра интегративной медицины Дмитрия Раевского, пациенты которого ранее пожаловались на сомнительные методы и неэффективности лечения онкологии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

СК начал проверку в отношении "волшебного доктора" Раевского
Фото: соцсетисоцсети

По данным источника, проверка ведется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящий момент Раевский находится в Казахстане: там мужчина возглавляет еще одну сеть клиник.

Напомним, ранее на Дмитрия Раевского, который называет себя «онкопсихологом» и «волшебным доктором», пожаловалось несколько семей. Граждане рассказали, что врач принуждал их отказаться от пересадки костного мозга, на приемах «мычал по-тибетски», а также обвинял в смерти одного из своих пациентов его «злую ауру».

Происшествия,Дмитрий Раевский,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители