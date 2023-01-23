СК начал проверку в отношении "волшебного доктора" Раевского

Следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении главы Центра интегративной медицины Дмитрия Раевского , пациенты которого ранее пожаловались на сомнительные методы и неэффективности лечения онкологии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, проверка ведется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящий момент Раевский находится в Казахстане: там мужчина возглавляет еще одну сеть клиник.

Напомним, ранее на Дмитрия Раевского, который называет себя «онкопсихологом» и «волшебным доктором», пожаловалось несколько семей. Граждане рассказали, что врач принуждал их отказаться от пересадки костного мозга, на приемах «мычал по-тибетски», а также обвинял в смерти одного из своих пациентов его «злую ауру».