В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
23 минуты назад

В Москве живодера приговорили к 2,5 года колонии

Москва24

В Москве живодера приговорили к 2,5 года колонии за серийное убийство кошек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Черемушкинский суд столицы.

В Москве живодера приговорили к колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", – отметили в суде.

Согласно данным следствия, Кривяков убивал кошек на улице из пневматического пистолета. В протоколе уточнили, что двум котам удалось выжить после жесткого обращения. Животных признали вещественным доказательством и оставили у свидетелей.

В СМИ сообщили, что живодер убил порядка десяти котов, однако точная цифра зале суда не была названа.

Ранее сообщалось, что два подростка из Волгоградской области сняли на видео убийство собаки, после чего опубликовали ролик в Сети. Во время допроса молодые люди заявили, что хотели привлечь внимание пользователей в интернете. Было установлено, что подростки выкрали собаку с частной территории у знакомой женщины. В отношении живодеров может быть возбуждено уголовное дело.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители