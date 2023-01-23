В Москве живодера приговорили к колонии

В Москве живодера приговорили к 2,5 года колонии за серийное убийство кошек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Черемушкинский суд столицы.
"Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", – отметили в суде.
Согласно данным следствия, Кривяков убивал кошек на улице из пневматического пистолета. В протоколе уточнили, что двум котам удалось выжить после жесткого обращения. Животных признали вещественным доказательством и оставили у свидетелей.
В СМИ сообщили, что живодер убил порядка десяти котов, однако точная цифра зале суда не была названа.
Ранее сообщалось, что два подростка из Волгоградской области сняли на видео убийство собаки, после чего опубликовали ролик в Сети. Во время допроса молодые люди заявили, что хотели привлечь внимание пользователей в интернете. Было установлено, что подростки выкрали собаку с частной территории у знакомой женщины. В отношении живодеров может быть возбуждено уголовное дело.