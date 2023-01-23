Российский подросток избил десятилетнего мальчика на хоккейной площадке

«Сын просил оставить его в покое, а подросток говорит тренеру: "Можно я ему дам затрещину?" Тот говорит: "Дай ему по башке так, чтобы он еще раз об этом попросил"», — рассказала женщина, добавив, что после этих слов подросток ударил ее ребенка кулаком в голову.