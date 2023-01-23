В Москве задержали 16 уклонистов от срочной службы в Армении

В Москве отследили по камерам и задержали 16 жителей Армении, которые находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в своей стране, сообщает Telegram-канал Shot. Их планируют отправить в Армению, где им грозит до двух лет лишения свободы.

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Столичные полицейские устроили облаву гражданам Армении, которые находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в своей стране. Бежавших ловили в разных районах, в основном на станциях метро, - сказано в сообщении канала.

Отмечается, что самого старшего из задержанных, 48-летнего Артика Мелояна, в Армении искали с 2001 года. Он жил в Мытищинском районе без регистрации и официально не работал. Самый младший из задержанных, 18-летний студент Московского индустриального колледжа по фамилии Каграманян, находился в розыске с ноября прошлого года. Также среди уклонистов значится второкурсник колледжа "Синергия". Сейчас все задержанные находятся под стражей.

Ранее прокуратура Москвы обнаружила около 800 уклонистов, которым сотрудники института «Синергия» за деньги выдавали справки об обучении в учебном заведении с целью избежать мобилизации. До этого правоохранительные органы выявили лиц, причастных к незаконной выдаче документов: за такую услугу сотрудники института требовали 180 тысяч рублей.