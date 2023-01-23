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4 минуты назад

Россиянка ранила ножом 80-летнюю свекровь из-за спора о политике

Lenta.ru

Женщина ранила ножом в руку 80-летнюю свекровь во время политического спора в квартире на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах порталу «Невские Новости».

Россиянка ранила ножом 80-летнюю свекровь из-за спора о политике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник издания пояснил, что накануне россиянки устроили дебаты из-за политических расхождений. Через некоторое время словесная дискуссия переросла в конфликт, и невестка напала на пенсионерку с ножом.

Позже пожилую женщину доставили в больницу. Сейчас в подробностях происшествия начали разбираться сотрудники полиции.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Челябинской области неизвестный напал с ножом на 66-летнюю пенсионерку и ее 14-летнего внука.

Потерпевшие получили ранения грудной клетки, их отвезли в медучреждение.

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