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18 минут назад

Москвич зарезал мать и напал с ножом на сестру

Мослентаиещё 6

Москвич зарезал мать и напал с ножом на сестру, сообщили в пресс-службе столичной Прокуратуры.

Москвич зарезал мать и напал с ножом на сестру
Фото: Telegram-канал прокуратуры г. МосквыTelegram-канал прокуратуры г. Москвы

«В квартире жилого дома на улице Витебская обнаружено тело женщины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища. Ее дочь 1982 года рождения госпитализирована телесными повреждениями в виде ножевых ранений», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, на момент происшествия в квартире находится 33-летний сын убитой. Он задержан. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений, в том числе по факту убийства женщины и покушения на убийство ее дочери.

Ранее москвич до смерти изрезал жену ножом. Тело обнаружили в квартире жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве.

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