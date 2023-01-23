Москвич зарезал мать и напал с ножом на сестру, сообщили в пресс-службе столичной Прокуратуры.

«В квартире жилого дома на улице Витебская обнаружено тело женщины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища. Ее дочь 1982 года рождения госпитализирована телесными повреждениями в виде ножевых ранений», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, на момент происшествия в квартире находится 33-летний сын убитой. Он задержан. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений, в том числе по факту убийства женщины и покушения на убийство ее дочери.