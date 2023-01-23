Выехавшего на заказ российского таксиста спустя сутки нашли мертвым в лесу

В Новосибирске 51-летнего таксиста, выехавшего на заказ, спустя сутки нашли мертвым в лесополосе, сообщается на сайте KP.RU.

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По информации издания, россиянин работал на собственном автомобиле Lada Vesta. Родственники мужчины после того, как он перестал отвечать на звонки, забили тревогу и пытались самостоятельно отследить его телефон. Однако приложения и аккаунты Google не помогли.

Позже к поискам жителя Новосибирска присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Источник в правоохранительных органах пояснил, что замерзшее тело таксиста было обнаружено в лесу. Точную причину его смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам.

«По факту обнаружения тела мужчины Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», — заявили в управлении СледСледственного комитета России по Новосибирской области.

Версии о местонахождении авто, на котором работал таксист, разошлись. По информации полиции, машина была брошена на одной из стоянок. Родные мужчины уверяют, что автомобиль был замечен на трассе неподалеку от Мочищенского шоссе.